Der Märchenklassiker in strahlendem Kinoformat mit LIVE-Orchester

Lösen Sie dieses Rätsel? "Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter - aber ein Jäger ist es nicht. Ein silberdurchwirktes Kleid mit Schleppe zum Ball - aber eine Prinzessin ist es nicht." Erraten? Dann gehören auch Sie zur riesigen Fangemeinde, die nicht nur diese Sätze aus dem Märchenklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auswendig mitsprechen kann. Mittlerweile sind es ganze Familien, die zur Weihnachtszeit beglückt vor dem Fernseher sitzen und Aschenbrödel auf ihrem Ritt durch tief verschneite Wälder folgen - dem Spott ihrer aufgeblasenen Stiefmutter und Stiefschwester zum Trotz direkt in die Arme des Prinzen. Für sie gehört der tschechische Kultfilm aus dem Jahr 1973 zu Weihnachten wie Kerzenlicht und der Duft frischer Tannennadeln. Allein 2016 ging die Geschichte in wenigen Tagen 30 Mal über den Bildschirm!Die erfolgreiche Weltpremiere in der Stuttgarter Liederhalle zu Weihnachten 2015 erfährt in diesem Jahr auf vielfachen Wunsch eine Wiederaufnahme. Live dabei: die Musik Karel Svobodas, gespielt von einem großen Sinfonieorchester und Szene für Szene mit der romantischen Geschichte auf der Großleinwand synchronisiert.