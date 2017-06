Eigenproduktion · Ellenrieder Gymnasium Konstanz

Zauberflöte, Sommernachtstraum oder Forrest Gump? Doch eigentlich will jeder nur eins – seins! Ein Theaterensemble auf der Suche nach einem Stück. In der Hoffnung, die anderen von ihrem Favoriten zu überzeugen, stürzen sich alle in die ZauberSommerGump – kurz „drei.“-Show. Was zusammenführen soll, reißt Gräben tiefer und spitzt sich zum Streit zu. Doch Puck spinnt seine Fäden: Es kommt zu einer Entscheidung, die zuvor undenkbar war. Zauberflöte, Sommernachtstraum und Forrest Gump zusammen – ein zuvor undenkbares Unterfangen. Die 14 Schüler*innen der Mittel- und Oberstufen-Theater-Ag des Ellenrieder Gymnasium entwickelten ihr Stück aus Motiven der drei Vorlagen. Das Stück spiegelt zudem den Arbeitsprozess wider.

Spielleitung: Heike Kienle-Weber