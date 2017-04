DREIBLATT (HIPHOP/RAP/POSITIVE VIBES)

Geöffnet ab 21h * Eintritt frei - der Hut geht für Dreiblatt rum… das sieht aus wie ‚Spaß an der Sache‘, hört sich an wie ‚Woodstock anno 2033‘ und schmeckt nach ‚Schokoeis mit frischgeschnittenen Bananenstückchen und Sahne‘. Live versprüht die Crew eine Riesenportion guter Laune, erzeugen mehr Energie als ein Atomkraftwerk und verteilen Liebe bis sich alle in den Armen liegen. Ein altes Sprichwort der Maya besagte schon: ‚Aller guten Dinge sind DREIBLATT‘.