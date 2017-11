Dreiklang: Es ist angerichtet

Nachdem Dreiklang an den Jazz und Klassik-Tagen mit einem eigens für diesen Anlass zugeschnittenen Programm im Vorstadttheater zu hören war, kann man sie diesmal wieder in ihrer ganzen (Band-)Breite genießen: Die drei Frauen (Gesang, Rhythmus) und ihr Mann am Klavier bieten Alles: Klassik, Pop, Jazz, Soul,... - und Vieles, was es dazwischen noch so gibt. Mit alten und neuen Texten zu bekannten Melodien erzählen sie über sich und die Welt, wie immer eingepackt in ein locker kabarettistisches Rahmenprogramm. Lehnen Sie sich zurück und lassen sie sich mitnehmen auf eine Reise durch Themen die das Leben schreibt.

