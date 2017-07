Dreitägiges Sommerferienprogramm ab 8 Jahren

Die Reiseroute führt uns nach Afghanistan in einen Basar, zu Nomaden in Zentralasien, zu Handwerkern nach Pakistan, in eine Moschee, zu einer chinesischen Grabkammer und zu japanischen Tee- und Wohnhäusern. Wir sehen Drachenroben, in Tibet bekommen wir einen Einblick in das Leben der Mönche, und in Indien hören wir Geschichten aus der Welt der Götter. In eurem Reisetagebuch dokumentiert ihr Erfahrungen und Beobachtungen. Da Forschungsreisende Pausen brauchen, werdet ihr auch Spiele aus den jeweiligen Ländern spielen. Bitte bringt für die „Reise-Pausen“ ein kleines Vesper mit.