Drill it! er ö ffnet hiermit seine erste Konzertreihe in der Kiste. Ab dem 16.09.2017 spielt Drill it! alle 3 Monate in diesem authentischen Jazzclub. Wir d ü rfen uns auf tolle Gastmusiker freuen die gemeinsam mit Drill it! und Ihrem wunderbaren Publikum eine gute funky Zeit feiern werden.

Drill it! macht Instrumentalfunk mit HipHop-, Blues- und Jazzelementen und ist das Projekt des erfahrenen Stuttgarter Jazztrompeters Philipp Mattes. Er ist immer wieder auf der Suche nach lokalen Rap-, Gesangs- oder DJ Features.

Wieder mit dabei sein wird der legend ä re und Oldschoolrapper 7schl ä fer desweiteren ist noch ein Überraschungsgast geplant.

Drill it! ist druckvolle und aufrichtige Livemusik, die dem Publikum ein transparentes und breitgef ä chertes Klangerlebnis bietet; von Old School bis zu moderner Musik.

Drill it! ist es wichtig eine gute Funky Zeit zu feiern und der Energie guter Musik freien Lauf zu lassen!

Philipp Mattes - Tr ompete

Tilman Schaal - Pos aune

Sebastian Brugger - Sax ophon

Valentin Koch - Git arre

Bernhard - Piano

Brian Thiel - Bass

Julian Feuchter, -Drums

Siebenschl äfer - Rap

+ Gast TBA