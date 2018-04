Dritte Wert-Wies`n im Oktober in Künzelsau - Karten ab sofort erhältlich

× Erweitern Hessentaler Hessentaler

Am Freitag, 5. Oktober 2018 und Samstag, 6. Oktober 2018 gehen die Künzelsauer Wert-Wies`n im Volksfestcharakter in die dritte Runde. Dafür konnte erstmalig ein Festwirt gewonnen werden, der noch mehr Volksfeststimmung in das Festzelt zaubert.

Die Stadtverwaltung Künzelsau veranstaltet erneut ein Fest mit Bierzelt, großartigen Bands und verschiedenen leckeren Speisen und Getränken, passend zum Thema „Oktoberfest“.

Volksfest-Programm auf den Wert-Wies`n mit Fassanstich, Hessentaler und BayernMafia

Festauftakt der Wert-Wies`n ist am Freitag, 5. Oktober mit einem Fassanstich um 19 Uhr durch Bürgermeister Stefan Neumann.

Direkt danach wird das Wert-Wies`n-Festzelt zu einer Partymeile: Die Band „Hessentaler“ sorgt ab 20 Uhr für ausgelassene Stimmung. Die Musiker sind mit dem Fachmedienpreis „Beste Oktoberfestband“ ausgezeichnet worden. Mit Engagement und Spaß an der Musik begeistern die Hessentaler das Publikum. Und immer mit dabei: Die besten Volksfest-, Party- und Rock-Hits. Die Stimmung ist meistens schon zu Beginn des Auftritts auf dem Siedepunkt. Unterwegs bei vielen Festen in Deutschland rockt die Band alle Festzelte: Ob der Cannstatter Wasen, Sommerfeste oder Après-Ski-Partys. Die Hessentaler sorgen für einen unvergesslichen Partyabend.

Am Samstag, 6. Oktober beginnt der Abend ab 20 Uhr mit der Oktoberfestband „BayernMafia“. Die Vollblut-Musiker aus Bayern liefern unvergessliche Musik-Events. Hochwertige Live-Musik sowie Charme und Witz, machen die BayernMafia-Auftritte zu echten Highlights bei jedem Oktoberfest. Die Musiker sind seit vielen Jahren auf namhaften Bühnen wie dem Cannstatter Wasen vertreten. Sie standen bereits mit bekannten Künstlern wie DJ Ötzi, Mickie Krause, der Spider Murphy Gang oder VoxxClub auf der Bühne. Beste Stimmung ist garantiert.

Die Besucher erwarten zwei Abende mit grandioser Partymusik und ausgelassener Volksfeststimmung.

ProgrammFreitag, 5. Oktober 2018

Einlass um 18.00 Uhr

Fassanstich um 19.00 Uhr

Auftritt „Hessentaler“ von 20.00 - 0.00 Uhr.

Samstag, 6. Oktober 2018

Einlass um 19.00 Uhr

Auftritt „BayernMafia“ von 20.00 - 0.00 Uhr

TischreservierungenTische für acht Personen können für beide Abendveranstaltungen seit 1. Januar 2018 vorab reserviert werden. Die Kosten betragen 20 Euro pro Person, dabei inbegriffen sind für jeden ein Maß Bier und ein Eintrittsbändchen. Ein Tisch für acht Personen kostet also 160 Euro inklusive acht Maß Bier und acht Eintrittsbändchen.

Reservierungen mit Angabe der Rechnungsadresse, des Veranstaltungstages und der Anzahl der Tische bzw. Personen bitte telefonisch bei der Stadtverwaltung Künzelsau, Marco Klappenecker, 07940 129-120 oder per E-Mail marco.klappenecker@kuenzelsau.de. Mit der Reservierungsbestätigung ist die Reservierung bindend. Der Betrag muss deshalb direkt nach der Reservierung überwiesen werden. Die Kontodaten sind auf Nachfrage zu erhalten.

Alle Informationen zum Programm gibt es unter www.kuenzelsau.de/wertwiesn oder auf der Facebook-Seite „Künzelsau – meine Stadt“.