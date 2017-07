Endlich wieder Rap in der Kulturschock Zelle e.V. - Dafür wurde gemeinsam mit DRNKN ein überfesttes Line-Up aus großartigen lokalen Rappern zusammengestellt und sind stolz darauf, euch dieses Acts präsentieren zu können:

█████ LINE UP █████

►DRNKN (Sonnenbühl)

https://open.spotify.com/album/0JUczGzHZi4SVsSXOBcw2G

►Neunfünf (Stuttgart)

https://soundcloud.com/nugodcloud/sets/neunfunf-trunkshop-stories

► H-Perfect (Stuttgart)

https://www.youtube.com/watch?v=DTBkMUHdZB4

► Spiffy (Stuttgart)

https://soundcloud.com/stuttg_arts_official/sets/spiffy-x-paco-wolfe-ep

► Alex Justice (Stuttgart)

https://soundcloud.com/user-90092266/alex-justice-prolly-prod-by-alex-justice

►Orbit (Freiburg)

https://orbitdarapper.bandcamp.com/album/schattenschwarm

► Caez-O (Balingen)

https://www.youtube.com/watch?v=TSAxt6T_rUU

► Paco (Stuttgart)

https://www.facebook.com/stuttg.arts.711/

+ weitere Anfragen/Acts bis Veranstaltungsbeginn

Einlass: 18.00 Uhr

(Wenn gutes Wetter, dann "Grill & Chill" im Außenbereich)

✖✖✖ NO RACISM, NO SEXISM, NO HOMOPHOBIA ✖✖✖