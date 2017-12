× Erweitern (c) Jürgen Hoppe Drum Stars Drum Stars - copyright FooTToo.de - Britta und Ralph Hoppe 2017

Bei Konzerten und Events begeistern die vier Profischlagzeuger der Drum-Stars ihr Publikum europaweit. Mit einer gelungenen Mischung aus Trommelkunst, Unterhaltung und Lichteffekten präsentieren sie eine Percussion-Show der Extraklasse.

Laute, kraftvolle Stücke auf leuchtenden LED-Trommeln, Wassertrommelnaber auch auf Alltagsgegenständen wechseln sich ab mit unterhaltsamen Bodypercussion-Einlagen oder ruhigen, melodiösen Stücken auf dem Marimba oder Hang. Die Drum-Stars überzeugen mit Schnelligkeit und Perfektion, sie machen Musik, die in die Beine fährt und den Zuschauer mit offenem Mund zurücklässt.

Ein spannendes und abwechslungsreiches Konzerterlebnis, bei dem der Zuschauer nicht nur zusehen sondern auch mitmachen darf!

Das Ensemble

Benni Pfeifer - Studierte Schlagzeug an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach und

ist Absolvent des Popkurses der Musikhochschule Hamburg. Er spielte mit vielen

bekannten Bands wie Blumentopf, Schandmaul, Ya-Ha! oder Tommy Reeve Konzerte,

Festivals und Tourneen in Deutschland und Europa.

Jakob Ehrlich - Studierte Schlagzeug an der Jazzschool München und bei Claus Hessler

an der BfSM in Dinkelsbühl. Er spielte unzählige Konzerte, Studiosessions, Radio- und

Fernsehshows mit Künstler wie Benito&Kestin, Timothy(GB), Sarah Bernstein (USA),

Jacky Kanlop, 3Samkeit, Mickey Monroe, AlBreeze und vielen mehr.

Flo Pfeifer - Studierte Schlagzeug an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach und an

der Musikhochschule München. Er spielte mit nationalen (z.B. Thorsten Nathan & Kathi

Kleff) sowie internationalen Künstlern (z.B. Cristina-Braga-Trio, Jazz aus Brasilien) in ganz

Deutschland und Europa, aber auch in China, Brasilien und Cuba Konzerte und Tourneen.

Bernhard Pricha - Studierte Jazz-Schlagzeug am Richard-Strauss- Konservatorium

München bei Werner Schmitt. Er spielt seit vielen Jahren bei unzähligen Konzerten im Inund

Ausland, sowie auf diversen Studioproduktionen für verschiedene Bands und Künstler.

Stefan Höfele Dias - Studierte Schlagzeug an der Staatlichen Hochschule für Musik und

Darstellende Kunst Mannheim und an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach.

Er spielte u.a. bei der WM-Eröffnungsfeier 2006 in München und der Thilo Wolf BigBand

(Album "Rock the BigBand"). Zu seinen aktuellen Bands gehören neben den Drum-Stars

auch "Silvia Dias", die Coverband „Plan B“, Goass House Band, das Groove-Jazz-Trio

„Flüstertüte“, u.v.m.