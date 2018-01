Drum-Stars zeigt Percussion in einer unvergesslichen und unterhaltsamen Show. Jetzt wird es laut, wild und unglaublich gut!

Mit einer gelungenen Mischung aus Trommelkunst, Unterhaltung und Lichteffekten präsentieren die Drum-Stars eine Percussion-Show der Extraklasse und begeistern ihr Publikum europaweit. Laute, kraftvolle Stücke auf verschiedensten Gegenständen wechseln sich ab mit unterhaltsamen Bodypercussion-Einlagen und rhythmischen Choreografien mit ComedyCharakter.Die fünf ausgebildeten Profi-Schlagzeuger überzeugen mit Schnelligkeit und Perfektion, sie machen Musik, die in die Beine fährt und den Zuschauer staunend zurücklässt. Von ihren Reisen über die ganze Welt bringen sie die spannendsten Gegenstände mit nach Schwäbisch Hall. Unkonventionelle Instrumente wie LED-Drums, Tonnen, Fässer, Klangrohre und ein klingendes Mini-Ufo sorgen für ein spannendes und abwechslungsreiches Konzerterlebnis, bei dem nicht nur zugesehen sondern auch mitgemacht werden darf. All das wird mit einer großen Portion Humor und Entertainment garniert.„Was für ein Hörgenuss!“ MEMMINGER ZEITUNGIn ihrer Show beweisen sie neben ihrem Sinn für Humor auch das Gespür für die feinen leisen Klänge. Ein abwechslungsreiches Programm von Bodypercussion bis hin zur melodiösen Marimba. „Wir freuen uns außerordentlich auf das Publikum in Schwäbisch Hall. Gerade in den noch kühlen Wintermonaten freut sich unser Publikum ganz besonders, aber im Hohenlohekreis ist es immer wieder eine besondere Herzlichkeit und Wärme. [...] Ob alt oder jung - kalt wird euch nach unserer Show bestimmt nicht mehr sein.“ schmunzelt Benni Pfeifer, der Koordinator der Band - „Man hat uns schon vorgewarnt, die Haller haben Rhythmus im Blut!“„Als die Drum-Stars schließlich als blonde Tussi, ABC-Schütze und angeheiterter Fußballfan erschienen und mit einer witzigen Bodypercussion die Halle aufmischten, war das Publikum nicht mehr zu halten. Mit stehenden Ovationen forderte es mehr und bekam noch einen Zuschlag.“ SCHWEINFURTER TAGBLATT