Drunken Maters

Seit nunmehr 11 Jahren zerlegt das Kemptener DJ Team Drunken Masters die Club und Festivalbühnen der Republik und sind inzwischen auch international anerkannte Turn-Up Profis. Wie jedes Jahr zum Start in die Snowboardsaison laden die Drunken Masters, präsentiert von Südhang Events und Titus Stuttgart am 4. November 2017 zum ausgelassenen Eskalieren zu Mash-Ups aus Electro, Trap, Rapshit und Bassmusik in den Club Lehmann ein. Das Warm-Up mit Stuttgarts Local DJ RL bietet ab 23:00 die perfekte Aufwärmsession um danach bei den Drunken Masters richtig am Rad zu drehen.Da die Wagenhallen mitten in den Umbau und Renovierungsarbeiten stecken wird die Abschlussparty 2017 dieses Jahr im Club Lehmann steigen. Erfahrungsgemäß ist die Nachfrage immer recht groß, also schaut am besten dass ihr euch schnellstmöglich eure Tickets sichert!Die Tickets im Vorverkauf bekommst du ab Montag 02.10.2017 wie gewohnt im Titus Stuttgart oder ab sofort unter info@suedhang.biz.