Du Darfst! spezial

Lagerfeuer und Liedermacher, das gehört zusammen wie Strand und Palmen.

Und deshalb wird es auf Grund des großen Zuspruches im letzten Jahr diesen Sommer wieder eine extra Liedermacher-Ausgabe der offenen Bühne „Du darfst“ geben. Natürlich Open Air und am Lagerfeuer im wunderschönen Sudhaus-Biergarten. Jakob Nacken präsentiert am 20.7. ab 20 Uhr verschiedene Liedermacher und bietet kurzentschlossenen die Möglichkeit, spontan mit der Gitarre die Bühne zu entern und den einen oder anderen eigenen Song zum Abend beizutragen. Zwischendurch gibt es wie immer Vierzeiler und knackige Impro-Einlagen mit Harry Kienzler. Abwechslung ist also garantiert in einer einzigartigen Live-Atmosphäre unterm Sternenhimmel!

Auftrittsanfragen bitte direkt schicken an: jakob.nacken@gmx.de