Du grosser Schmerzensmann

Die Leidensgeschichte Jesu steht im Mittelpunkt des Chorkonzertes mit dem Württembergischen Kammerchor und mehreren Vokalsolisten am 18. März 2017 in der Stuttgarter Kirche St. Fidelis. Als Hauptwerk erklingt die epochale Matthäus-Passion von Heinrich Schütz mit ihren ikonenhaften Chorsätzen und psalmodierenden Rezitativen. Die fünf kurzen Motetten "Fragmenta passionis" von Wolfgang Rihm sind in die Schützsche Passionserzählung eingebunden und geben ihr eine unerhörte Leuchtkraft. Am Anfang des Konzerts erklingt als Uraufführung die Choralmotette "Du großer Schmerzensmann" des Öhringer Komponisten Siegmund Schmidt, ein Werk, das die anrührenden Strophen des Passionsliedes auf wundervolle Weise zum Klingen bringt.

Aufführungstermin:

- Sa, 18.03.2017

- 19.00

- Stuttgart, St. Fidelis (Seidenstraße)

Werke:

- Heinrich Schütz: Matthäus-Passion

- Siegmund Schmidt: Du großer Schmerzensmann, UA

- Wolfgang Rihm: Fragmenta Passionis

Ausführende:

- Württembergischer Kammerchor und Solisten des Ensembles

- Dieter Kurz, Leitung