Du hast den Farbfilm vergessen

In 80 Tagen um die Welt? – Das war gestern! Völlig unbeeinflusst von Staumeldungen oder Bahnstreiks, ganz ohne moderne GPS-Technik und atmungsaktive Multifunktionskleidung entführt Sie unsere rasante Reise-Revue binnen weniger Augenblicke auf die höchsten Gipfel, in die tiefsten Täler, an einsame Strände und pulsierende Metropolen.

Im Reisegepäck führen wir charmante Chansons sowie bewegende Tatsachenberichte rund um Reiselust und Reisefrust, Fernweh und Heimweh. Prominente Mitreisende sind unter anderem Hildegard Knef, Kurt Tucholsky, Georg Kreisler, Cissy Kraner, Helmut Qualtinger, Helen Vita, Joachim Ringelnatz, Friedrich Hollaender, Ludwig Thoma und Nina Hagen.

Ein musikalischer Kurzurlaub für alle, die reif für die Insel sind – und eine Präventivmaßnahme für alle, die nicht urlaubsreif werden wollen.

ALEXANDRA VÖLKL

Die Sängerin und Schauspielerin hat sich von Kopf bis Fuß den Schlagermelodien der 1920er-1940er Jahre verschrieben. Mit ihren Chansonprogrammen gastiert sie auf Kleinkunstbühnen sowie bei Kulturveranstaltungen und gestaltet maßgeschneiderte Unterhaltungskonzepte für Festivitäten aller Art.Weitere Informationen: www.alexandra-voelkl.de

BUDDE THIEM

ist Jazzpianist, Begleiter, Komponist, Arrangeur und Musikpädagoge. Der Kulturpreisträger der Stadt Fürth war musikalischer Leiter am Czurda-Theater und am Schauspielhaus Nürnberg. Seit 1996 unterrichtet er an der Musikschule Fürth. Er ist Mitglied unterschiedlichster Band-Formationen, u.a. der „Peterlesbuoam Revival Band“.