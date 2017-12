Du mot à l’image – „ Je vais bien, ne t'en fais pas“

Film & Gespräch über das aufwühlende Familiendrama. Ob Klassiker, zeitgenössischer Film oder die Verfilmung moderner Graphic Novels: Schon lange gilt die Literatur als eine inspirierende Kunst für Filmemacher.

Die Verfilmungen zahlreicher Bücher gehören heute zu den größten Kinoerfolgen unter den Zuschauern, die ihre literarischen Abenteuer um das Bewegtbild erweitern möchten. Im Rahmen von „Stuttgart auf Französisch“ lädt die Reihe „Du mot à l’image“ zu einer Entdeckung berühmter Verfilmungen frankophoner Romane ein. Film- und Literaturfreunde erwartet neben einer Einführung in das literarische Werk des jeweiligen Autors durch Judith Yacar (Universität Stuttgart) eine Diskussionsrunde, in der die Besonderheiten und mögliche Unterschiede von Film und Buchvorlage erörtert werden.

Im Januar wird der auf dem gleichnamigen Roman von Olivier Adam basierende Drama Keine Sorge, mir geht’s gut (F 2006, 100 Min., OmdU) von Philippe Lioret mit Mélanie Laurent, Kad Merad und Isabelle Renauld gezeigt.

Zum Film: Als die 19-jährige Lili aus dem Sommerurlaub zurückkommt, ist ihr Zwillingsbruder Loic verschwunden. Auch wenn die Eltern sagen, dass Lilis Bruder nach einem heftigen Streit mit ihrem Vater Paul das Haus verlassen hat, merkt sie schnell, dass etwas nicht stimmt. Lili leidet immer mehr unter der unerklärlichen Abwesenheit ihres Bruders, die in Kombination mit der hilflos-überforderten Mutter und dem seltsam unbeteiligt wirkenden Vater sind zuviel für sie sind. Sie stürzt in eine schwere Depression und wird bald darauf sogar in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses eingewiesen. Ihr Zustand ist kritisch. Doch dann bekommt Lili endlich Post von ihrem Bruder.

Die Veranstaltung findet auch französisch und dutsch statt.

Anmeldung erforderlich unter info.stuttgart@institutfrancais.de oder Tel.: 0711 2392513

Veranstalter: Institut français Stuttgart