Technische Skills vereint mit der Leidenschaft für herausragende elektronische Musik: Dubfire kommt für eines seiner seltenen Gastspiele nach Stuttgart. Der mit einem Grammy-ausgezeichnete DJ und Produzent gibt sich am Montag, dem 30. Oktober, im Club Lehmann die Ehre.Mit Dubfire kommt einer der weltweit bekanntesten, angesagtesten und seit Jahrzehnten erfolgreichsten DJs und Acts in Sachen elektronische Musik für einen seiner seltenen Auftritte nach Stuttgart. Aufgrund des Reformationstag-Jubiläums in diesem Jahr ist dabei der darauffolgende Dienstag ausnahmsweise ein Feiertag – mehr als Grund genug also, diese Gelegenheit mit dem US-amerikanischen Techno-DJ mit iranischen Wurzeln zu zelebrieren! Für seinen Gigs im Lehmann hat der mit dem Grammy ausgezeichnete Künstler außerdem Nachwuchs-Act Samanta aus Litauen mitgebracht, die ihn u. a. bereits bei diversen Gigs auf Ibiza und dem Rest der Welt supported hat.