Dudley Taft und die Leichtigkeit des Seins… Seine Musik ist wie ein fein gemixter Drink aus Texas Blues-, Rock-, und Grunge. In seiner musikalischen Art paaren sich starkes Gefühl, taffes Songwriting und die Leichtigkeit des Seins mit maximalem Wiedererkennungswert. Er lotet die Grenzen des Blues Rock aus, aber er behält immer einen Fuß innerhalb der Grenze. Am 11. Mai setzt er diesen Fuß auf die Bühne der halle in Reichenbach. Bekannt wurde Taft durch seine musikalischen Beiträge zu den Filmen „Smoke Signals“ und „The Sixth Sense"