In ih­rem Pro­gramm „Best of“ prä­sen­tie­ren „Dui do on de Sell“ ali­as Pe­tra Bin­der und Do­ris Rei­chenau­er, die Lieb­lings-Sze­nen ih­rer Zu­schau­er aus über 15 Jah­ren Ka­ba­rett – von ih­ren ers­ten Rol­len als Kar­le­ne und Ma­rie­le über das Er­folgs­pro­gramm „Wech­sel­jah­re“ bis zu „Reg mi net uf“.