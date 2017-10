Dui do ond de Sell

× Erweitern Picasa

Mundart Kabarett mit Petra Binder und Doris Reichenauer

Petra Binder und Doris Reichenauer haben in den letzten Jahren die Spitze des schwäbischen Kabaretts im Sturm erobert. Charmant und authentisch durchqueren die Damen den alltäglichen Wahnsinn, der mit einer gehörigen Portion Sarkasmus und Selbstironie wohl bei jedem eigene Erinnerungen weckt. Die temperamentvollen und wortgewaltigen Prachtfrauen karikieren den schwäbischen Feingeist überspitzt und schlagfertig. Weder das Publikum noch sie selbst bleiben hierbei verschont. Natürlich bleibt die Gürtellinie die Grenze des guten Geschmacks, obwohl auf den ein oder anderen zotigen Spruch nicht verzichtet werden kann. In ihrem neuen Programm greifen sie so ziemlich alles auf, was das Alltagsleben an Kuriositäten bietet…