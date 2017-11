Dukespan NYC "Goes Las Vegas"

„twisted by… DUKESPAN NYC“ ist das Motto der Band, die heute Abend erneut mit bekannten Songs den Club zum Kochen bringen wird. Als special guest bringen die Sugar Allstars die Sängerin KATRIN HAUG und den Sänger ALA HEILER mit auf die Bühne.

Los geht’s programmatisch mit der Musik und der Zeit der 1950er Jahre, als Louis Prima in Las Vegas seine Songs zu den heutigen Klassikern etablierte. Mit der Blues- und Soul-Ikone Katrin Haug groovt die Band weiter durch die Sixties und Seventies der Musikgeschichte. Eine wunderbare Zeitreise also… „twisted by… DUKESPAN NYC“: Seit 10 Jahren ist dieses Projekt um Duke Span mit dabei, quasi seit Gründung des BIX‘, und bietet dem Publikum regelmäßig “Acoustic Pop, Rock & Classic Soul with a twist of Jazz” – neu interpretiert und von international hochkarätigen Musikern mit Freude präsentiert.

Genau das Richtige für einen ausgelassenen Samstagabend.