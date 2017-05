Dukespan & the Sugar Allstars - feat. Britta Medeiros

twisted by… DUKESPAN NYC“ ist das Motto der Band, die heute Abend nach ihrem letzten erfolgreichen Konzert im Jazzclub am Leonhardsplatz das BIX erneut mit bekannten Songs, denen sie einen neuen Schliff verleihen, zum Kochen bringt!

“Acoustic Pop, Rock & Classic Soul with a twist of Jazz” – neu interpretiert und von international hochkarätigen Musikern mit Freude präsentiert. Als special Guest bringen die Sugar Allstars BRITTA MEDEIROS mit auf die Bühne! Mit der Sängerin zusammen präsentieren sie "All Time Soul- & Pop-Classics"!

Genau das Richtige für einen ausgelassenen Samstagabend!