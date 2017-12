Das ideale Weihnachtsgeschenk! Ein Dinner-Erlebnis in absoluter Dunkelheit.

Mittlerweile ist sie aus dem Veranstaltungs-Kalender kaum mehr wegzudenken: Die DunkelKammer ist zurück! Nach wie vor erfreut sich das Erlebnis mit dem 4-Gänge-Menü in absoluter Dunkelheit großer Beliebtheit. Am 6. und 7. Januar verhängen wir wieder jede Lichtquelle in unserem Saal und zaubern euch folgendes Menü auf die Teller:

> Sektempfang > Antipasti aus Wintergemüse, dazu Baguette > Silvaner-Süppchen mit Zimtcroutons > Kalbskarree am Stück rosa gebraten an Thymian-Jus mit glacierten Möhren und Kartoffelgratin > Überraschungs-Dessert-Teller

Natürlich ist auch eine vegetarische Variante möglich. Dafür bitte vorher rechtzeitig im Kammer-Büro Bescheid geben!

Karten gibt es im Büro der Ansbacher Kammerspiele (info@kammerspiele.com, 0981 / 13756) oderam Tresen der Kammerkneipe (tägl. ab 18 Uhr: 0981/96602))