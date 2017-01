Licht aus!

im einzigen Orginal Dunkelrestaurant in der Region Stuttgart.

Wir bieten das "dinner in the dark" immer mit einem Live-Kulturprogramm an.

Aus aktuellem Anlass betonen wir unsere integrative Arbeit, denn es werden mittlerweile Events

im Dunkeln angeboten, in denen Sehende bedienen und wo es nur um den Profit geht.

Wir distanzieren uns von solchen Anbietern.