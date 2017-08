Historische Hintergründe: Im Mai 1940 befinden sich Hitlers Armeen auf dem Vormarsch. Nachdem die Deutschen in die Benelux-Staaten eingefallen sind, wird Frankreich rasend schnell überrannt. Die Alliierten befinden sich auf einem chaotischen Rückzug, der bei Dünkirchen an der Atlantikküste jäh zum Stillstand kommt. Insgesamt knapp 370.000 Soldaten unterschiedlicher Nationen werden eingekesselt. Es droht ein militärisches Fiasko. Auf der einen Seite ist das Wasser, auf der anderen rücken Hitlers Streitmächte immer näher. Aus der Luft fallen Bomben aus den Kampfflugzeugen. Nur ein tollkühner Plan kann zumindest einen Teil der Soldaten retten. Als Teil der „Operation Dynamo“ ruft die britische Admiralität selbst Hobbysegler um Hilfe an. Hunderte Yachten, Fährschiffe, sogar Fischerkutter machen sich auf, die in Frankreich eingeschlossenen Soldaten zurück in die Heimat zu bringen. Doch auf dem Wasser sind sie ein gefundenes Fressen für die deutschen Kampfflieger…

Regisseur Christopher Nolan erzählt die Geschichte eines militärischen Desasters, das sich unversehens zu einem zumindest moralischen Triumph entwickelte. Die Schlacht wurde zwar von den deutschen Invasoren gewonnen, es konnten aber immerhin mehr als 338.000 Männer gerettet werden. Aus drei unterschiedlichen Perspektiven schildert er die Schicksale der alliierten Soldaten, die an Land, zu Wasser und in der Luft um ihr Leben kämpften. Um die spektakuläre Rettungsaktion von Dünkirchen authentisch darzustellen, wurden große Teile des Filmes an den Originalschauplätzen gedreht.