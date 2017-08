× Erweitern Duo Burstein & Legnani

Ariana Burstein und Roberto Legnani präsentieren am 7. September mit ihrem neuen Programm ein unvergleichliches Hörerlebnis mit einer spannenden Vielfalt aus Klassik und Weltmusik sowie formvollendete Eigenkompositionen in der Saline in Offenau.

Zur Aufführung kommen Meisterwerke von Isaac Albéniz, Gaspar Sanz, Turlough O’Carolan, Enrique Granados und Arrangement aus irischkeltische, spanische, osteuropäischer und lateinamerikanische Musik.