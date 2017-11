Duo Cantaccord

"Musikalische Winterreise durch Europa" Das Duo (die Sängerin Katalin Horvath und Andrej Mouline am Bajan) lässt kleine Schätze an wunderschönen Winter- und Weihnachtsliedern aus vielen Ländern Europas erklingen und verzaubert das Publikum mit ihrer Musik und ihrer Poesie in der Winterzeit. Klänge von Schneestürmen im Norden, Lieder über eisbedeckte Fjorde und die Sonne, die die Kristalle glitzern lässt, verschneite Wege und morsche Hausgiebel, unterm Schnee blühender Rosmarin in Spanien, Kinder in Frankreich, die von Engeln in Bethlehem träumen, die Mutter im kalten Sibirien, die ihr Kind liebevoll in den Schlaf wiegt und die ungarische Mutter, die ihrem Sohn den größten Teller mit Essen gibt.