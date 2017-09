Nahe am Original, ohne zu kopieren. Mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und dem Anspruch an sich selbst, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits von Simon & Garfunkel zu bieten, sind Thomas Wacker und Thorsten Gary seit Jahren in Deutschland unterwegs. Sie begeistern die Konzertbesucher mit den bekannten Klassikern voller Emotion, einer Hommage an die 60er und 70er Jahre und einer musikalischen Vielfalt wie sie nur selten zu hören ist. Ganz gleich ob die Folkrocker mit großem Feingefühl und virtuosem Gitarrenspiel „Bridge over Troubled Water“ servieren, ob sie das britische Volkslied „Scarborough Fair“ interpretieren oder mit „Old Friends“, „Cecilia“ und „El Condor Pasa“ aufwarten - das Publikum ist von der Vielfalt des Programms sowie der wunderbaren Klangfülle stets restlos angetan. Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren mit den klassischen Instrumenten lässt die Songs von Simon & Garfunkel zu einem ausdrucksstarken und außergewöhnlichen Musikerlebnis werden.

Mit dem Duo Graceland, Streichquartett und Band