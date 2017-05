Duo Ingolfsson-Stoupel

Maurice Ravel (1875-1937)

Sonate für Violine und Klavier (1927)

Pierre-Octave Ferroud (1900-1936)

Sonate für Violine und Klavier (1929)

Francis Poulenc (1899-1963)

Sonate für Violine und Klavier (1949)

Judith Ingolfsson und Vladimir Stoupel sind beide Solisten mit starkem Profil, suchen leidenschaftlich nach neuen Wegen in der vertrauten Atmosphäre des Kammermusikabends und haben sich der Pflege des ungewöhnlichen Repertoires verschrieben.

Als Duo nehmen die Künstler regelmäßig an den weltweit renommierten Konzertreihen und Festivals als Duo teil, wie beim Schleswig-Holstein-Musik Festival, beim Festival "Voix Etouffées" in Paris, bei den Brandenburgischen Sommerkonzerten, bei "New Faces, beim „New Music Festival" in Krakau, im Rahmen der Associazione Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" in Gorizia, Italien, im Konzerthaus Berlin und der Villa Esche Chemnitz. In den Vereinigten Staaten ist das Duo in der National Gallery of Art in Washington, DC, BargeMusic Festival New York, Jewish Community Center of Greater Washington, Musik in Corrales, NM, University of Colorado in Boulder und in Denver Englewood Cultural Arts Center aufgetreten. Judith Ingolfsson und Vladimir Stoupel sind künstlerische Leiter des Festivals "Aigues-Vives en Musiques" in Südfrankreich, das sie im Jahre 2009 ins Leben gerufen haben. Ihre erste gemeinsame CD "En Hommage Simon Laks" wurde 2010 beim Label EDA veröffentlicht. Die zweite CD mit Werken von Strawinsky und Schostakowitsch ist im Oktober 2011 bei AUDITE erschien. Sie wurde international stürmisch gefeiert und für den ICMA-Preis 2013 nominiert. Auch zahlreiche Rundfunkanstalten produzierten Aufnahmen mit dem Duo.