Das Chanson Kabarett-Duo Liederträchtig begibt sich auf eine vergnügliche Reise durch die Absurditäten menschlichen Denkens, Handelns und Fühlens. Dabei bieten Cordula Stepp und Daniel Möllemann in ihren selbst komponierten Liedern folgende Einsicht: Eigentlich ist es ja ganz witzig, wie ungeschickt wir uns anstellen.

Was unterscheidet den Menschen eigentlich vom Tier? In erster Linie die Fähigkeit, sich selbst im Wege zu stehen. Diese zeitlose Gabe haben wir im Laufe der Jahrhunderte perfektioniert und das Los unsererdigitalen Zeit hält einen neuen breiten Fundus an Möglichkeiten bereit, genau das zu tun, was man besser nicht tun sollte.