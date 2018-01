Duo "Sphinx"

× Erweitern Sphinx

„Schläft ein Lied in allen Dingen – Musik für die Seele“ heißt das Programm für den Abend. Ein spannender Crossover zwischen akustischen und sphärischen Klängenirgendwo im freien Raum zwischen Klassik, Weltmusik und Jazz – in ihren Konzerten präsentieren Edmund Elsässer und Birgit Reimer eine neu Art der Kammermusik.Es sind Stücke in einer eigenen, zum Lauschen einladenden Musiksprache für Violine, E-Geige, Gong, Klavier und Synthesizer Je nach Stimmung, Spiellaune und Situationtreten auch weitere Klanginstrumente hinzu. Mit großer Spielfreude entfaltet sich ihre Musik über eigene Themen, Sufi- Melodien und weiteren Impressionen,die sie, zum Teil auskomponiert, zum Teil mit vielen improvisatorischen Elementen vortragen. In ihren Konzerten geht es ihnen um den Zauber des Augenblicks, um denauf das Publikum überspringenden Funken von Glück, der zum Hinhören, Verweilen und Teilen einlädt.