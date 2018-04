Thema "Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus!?"

Joachim Kern bietet eine erlebnispädagogisch orientierte Führung durch den Wald an. Sie richtet sich an eine generationengemischte Gruppe. Gangsicherheit, auch querfeldein durch den Mössinger Wald, wird vorausgesetzt. Für Teilnehmer ab 4 Jahreaufwärts, Kinder nur in Begleitung Erwachsener. Die Strecke ist nicht für Kinderwagen geeignet.

Treffpunkt: Schafstall / Häckselplatz in Belsen

Veranstalter: Mütter- und Familienzentrum Mössingen e. V.