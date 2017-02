Durch die Nacht mit

Malhas & Keller (DE)

Eine Nacht mit Steve, dem Coolen, dem Macho, dem Überheblichen jede Nacht das selbe, die Hörer reißen sich darum mit Steve zu talken, seit zwanzig Jahren. Doch in dieser Nacht ruft niemand an, kommt niemand zur Ablösung, ist niemand erreichbar. „Leute, ruft mich an 087287287222. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Die halbe Nacht ist um und ihr lasst mich im Stich.“

Ist also die Welt untergegangen und er der letzte Überlebende? Sendet in den Äther, redet ins Nichts? Immer mehr beginnen die Objekte im Studio sich zu verselbstständigen und wenden sich gegen ihn, lassen ihn seine Ängste Revue passieren. Sie entlarven ihn, stellen ihn in Frage, seine Männlichkeit, sein Machismus, seinen Körper. Die Objekte attackieren, flüstern Dinge ein, sie lassen nicht mehr los. Der Kopfhörer ist auf einmal wie angewachsen an den Ohren. Die Jacke, achtlos über den Stuhl geworfen, verwandelt sich zur Figur. Ein Sog, der immer stärker wird. Der Raum wendet sich gegen Steve.

Aber warum geht der Moderator nicht einfach hinaus um seine absurde Theorie zu überprüfen? Ist er wirklich die erste Nacht in seinem Studio, oder ist er bereits seit Tagen oder Wochen auf einer nicht mehr endenden Sendung? Bis das Telefon doch klingelt. Eine weibliche Version seiner selbst, die noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen hat. Eve ist am Apparat.