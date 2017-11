Album Review: DVNE – Ashern

Kennt ihr diese Sehnsucht, wenn eine Band Konzeptmusik macht und ihr quasi seit dem letzten Release auf die neue Scheibe wartet? Bei DVNE ist mir so ergangen. Die schottischen Sci-Fi, Prog Sludge Metaller haben endlich ihr neues Album ASHERAN veröffentlicht. Euch erwartet eine epische Reise durch melodische, riffgesteuerte Klangwelten mit Bezug auf DUNE – DER WÜSTENPLANET. Science Fiction Fans sollten die Scheibe schleunigst auflegen und sich in voller Lautstärke davon berieseln lassen. Willkommen in Asheran!

Schon beim grandiosen Coverartwork habe ich Bock bekommen, in diesen Tonträger einzutauchen. Ihr könnt beruhigt sein, denn die Musik steht dem faszinierenden Äußeren in Nichts nach. Um ihre Geschichten authentisch zu erzählen, haben DVNE allerhand Highlights aufgefahren, die der Hörer nicht mehr so schnell vergessen wird. Allem voran gibt es auf ASHERAN durchweg kräftiges und sogar Blastbeat – beherrschendes Drumming ab zugreifen, das in meinen Augen einen riesigen Anteil an der allgemeinen Wucht der Scheibe hat. Absolutes Top Niveau! Des Weiteren werden uns eine ganze Reihe unterschiedlicher Gesangsarten präsentiert, die ohne Qualitätsverlust auf ganzer Linie überzeugen können, seien es nun wilde Growls oder hymnische Clean Vocals. Gewiss das prägnanteste Aushängeschild der Combo sind aber definitiv die Gitarren, die in sämtlichen Songs ein unglaubliches Repertoire an Melodien und Riffs runter hämmern, bei denen kein Stein auf dem anderen bleibt. Selbst die eher seichten Passagen kommen so mit einer heftigen Soundwand aus den Boxen gerumst. Obwohl DVNE sich, mit Sludge, in einem völlig anderem Genre bewegen, erinnern mich die melodischen Passagen kurioserweise an Ghostbridge. Wer sich die aufwendig gestaltete Vinyl in seine Sammlung holen möchte, kann diese über Wasted Asted State Records erwerben.

DVNE präsentieren mit Asheran einen wuchtigen Progressive Sludge Brocken, der dank seiner ausgeklügelten Songstrukturen von Blastbeat- bis über zu epischen Stonerpassagen, das volle Programm auffährt. Dreckig, melodisch und mit ganz viel Leidenschaft zu Science Fiction kommt hier einfach eine großartige Platte, zu der man sich einfach mal gehen lassen kann und die uns eine Chance gibt, den stressigen Alltag für eine Stunde hinter uns zu lassen.

Die schottischen Post-Metaller Dvne fühlen sich in Science-Fiction-Welten zu Hause. Ihre epischen Metal-Reisen stellen sie bei uns exklusiv im Video zur Single "Thirst" vor.

Das Quartett aus Edinburgh vereint Einflüsse von Sludge, Postrock und Doom zu einem progressiven Wirbelwind, der textlich durch ein fremdes Universum führt und strukturell zu gleichen Anteilen auf Melodie und Krach setzt. Der Band-Wahlspruch "Long live the Kwisatz Haderach" bezieht sich auf Frank Herberts einflussreichen Science-Fiction-Roman "Der Wüstenplanet" - im englischsprachigen Original "Dune".

"'Thirst' gehört zu unseren Lieblingstracks auf dem Album", sagen Dvne. "Vielleicht, weil er gut zusammenfasst, was wir mit unserer Musik machen. Wir wollten die Zuhörer auf eine Reise mitnehmen und eine Geschichte erzählen, darum lieben wir es, progressive Elemente zu benutzen und jeden Track in Sätze einzuteilen. Bei 'Thirst' wird diese Einteilung im Verbund mit den Lyrics zum Ende hin offensichtlich. Außerdem hat der Track ein tiefere Bedeutung: Sein Thema ist die starke Abhängigkeit der Menschheit von leistungsfähiger Technologie, ohne die Einwirkung auf die Umwelt und letztlich auf sie selbst zu beachten."

Seine visuelle Entsprechung findet dieses Statement im Video, wo gewaltige Landschaften und Naturschauspiele von den Gesichtern der performenden Band überlagert werden. Das neunminütige Ungetüm und sieben weitere Songs gibt es ab 28. Juli auf dem Debütalbum "Asheran" zu hören, das bei Wasted State erscheinen und neben der ökologischen Botschaft eine Story vom Aufstieg und Fall einer Zivilisation enthalten wird.

Zuvor hatte die Band die EPs "Aurora Majesty" und "Progenitor" veröffentlicht und Konzerte mit den Artverwandten Inter Arma, Black Tusk und Downfall Of Gaia gespielt.

CrackHouse

Wer hat sich sonst noch so mit ordentlich Nervennahrung eingedeckt und will sich die Tage auditiv und mehr als saftig zerschmieren lassen?

Jeder, der seinen Kopf gerade, wie ich, nach dem Umhertaumeln in Outworld, butterweich zerstreichen lassen will, kann sich bei CRACKHOUSE und ihrem ersten gleichnamigen Lebenszeichen, bzw. Aufstampfer, einen Kick mit dem schärfsten Molkmesser einfangen, das ich, neben einigen anderen Bands zu gleichem Anlass, bisher in diesem Jahr aus Frankreich hören durfte.

Auf ein wenig mehr als einer gut bestückten Viertelstunde drücken euch die drei Haindruiden aus Tours, nach einem langen, sehr ambienten Intro, mit dem ersten Schlag in die Magengrube, zwei groovig-schwere Titel um den Nacken, wie eine mit blanker Kraft dessen Innereien strangulierende Pyhton, sodass darüber kein Muskel mehr in Trägheit thront.

Der erste Song, SWAMP WIDOWS, gibt sich, gleich dem Cover, sehr unscheinbar, durchbricht aber tückisch nach einigen Minuten atmosphärischen Anlaufs jegliche Ungeduld auf die erste Dröhnung.

Zieht euch warm an, denn dieses Fuzz-Buffet ist garniert mit dicken Abrissen und lässt euch, im exotischen Schlafrock verhüllt, von innen ausglühen.

Nach guten drei Minuten Vorspiel lässt auch der Gesang nicht länger auf sich warten und die, vom ersten Schlag an, aufgepumpten Trommelschreie ferner Moorgestalten liefern somit ihr komplettes Doom-Sludge-Paket mit einem Rammbock vor eure Tür.

Dieser instinktiv gröhlende Lobgesang eines jähzornigen Düsterweihers, der sich hier durch den Sumpf in meine angekippt-verwachsene Verliesluke verirrt hat, wo die Träume und Visionen, die er mir des Nachts und in lockender Stille auferlegte, noch bis heute über meinem leergelöffeltem Kopf kreisen, schenkt jedem interessiert auflauschendem Hörer ein cremiges Würzverhältnis aus doomiger Hasenjagd, sludgigen Abrissbirnen mit Gesangseinlagen, die einen brutalen Pit erzwingen müssten und zum Verfeinern der Mischung, einen groovig-atmosphärischen Trip-Modus in der Sechssaiter-Drum-Kombi, der jedem, nach Schwere dürstendem, Untertan dieser Zünfte sehr gelegen kommen könnte.

Mit dieser ersten EP und diesem erstmaligen Eisbruch fassen CRACKHOUSE ihre mit reinstem Druck untersetzten Worte zwar relativ simpel und halten sich recht kurz, aber sie halten sich verdammt gut in genau diesen Gewässern, den Sümpfen und ihren ziehenden Sog-Löchern voller ungezierter, natürlicher Zug – und Beißkraft.

Ihr könnt euch das ganze Ding seit Mitte vergangenen Februars auf ihrer Bandcamp-Seite pumpen und für eine Spende eurer Wahl aneignen, wozu ich nur meine wärmsten Empfehlungen für die aussprechen kann, die ein kurzes Stückchen gut dosierte Wut für den kurzlebigen Weg zur Arbeit brauchen.

Hört mal rein und behaltet die Jungs beim Auftrieb im Auge, damit ihr Bescheid wisst, wenn sie euch im nächsten hüfthohen Blütentümpel an den Füßen packen, während ihr noch die Nymphen auf dem Cover bestaunt.

Bevor ihr mich für heute los seid, muss ich dazu abschließend auch noch einen großen Hut vor dem Artwork dieses Tonträgers ziehen.

Die unbestritten talentierte Manon Cornieux, ebenfalls Französin, kreierte den drei Jungs ein Artwork, das mich nicht nur mit seiner präzise eingesetzten Technik, sondern auch mit seinem bilderbuchartigen Motiv und seinen Insassen zur gehörlichen Unterwerfung verführte, wobei ihre bisherige Sammlung aus Illustrationen und Bildarbeiten generell mehr als meine betörten Empfehlungen an eure Augen ausrichten lassen könnten.