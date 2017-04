Dynamik unserer Erdkruste

Unsere Erdkruste, die Lithosphäre, der Raum auf dem wir leben, ist ein sehr dynamisches System, welches seine Dynamik in Form von Erdbeben und Vulkanausbrüchen zeigt. Die Erdkruste besteht aus auf dem flüssigen Erdmantel "schwimmenden" und driftenden Platten und die Bewegung dieser Krustenplatten hat enorme Auswirkungen auf unseren Lebensraum. Die Zusammenhänge zwischen Plattendrift, Gesteinskreisläufen, Erzlagerstätten, Gebirgs- und Ozeanbildungen werden aufgezeigt. Die Spuren plattentektonischer Ereignisse lassen sich auch im Raum Pfullingen in der Landschaft ablesen und im Gestein auffinden. Weiterhin werden vergangene und künftige Abläufe in der Erdgeschichte anhand der Plattentektonik dargelegt.

Erdgeschichte Europas - Vortrag von Dr. Hans-Joachim Bayer.