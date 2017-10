Dynamite Nights

Dieses Jahr geht die Crailsheimer Dynamite Night in die nunmehr 9. Runde. Phänomenale Metal-Bands rocken den Abend und locken Fans aus ganz Deutschland nach Ingersheim.

Auch in diesem Jahr kann sich die Bandauswahl mehr als sehen lassen. Mit den Dänen "Pretty Maids" konnten wir eine erstklassige Band als Headliner verpflichten. Das Besondere daran ist, dass das Album und Meilenstein der Band „Future World“ in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert. Die Band, um die Gründungsmitglieder Ronnie Atkins und Ken Hammer, wird aus diesem Anlass einige wenige Anniversary Shows spielen. Hierbei werden natürlich die Songs dieses Albums im Mittelpunkt stehen. In Deutschland sind dies in diesem Jahr lediglich zwei Termine. Wir sind daher durchaus etwas stolz hier ein Austragungsort sein zu dürfen. Eine Party steht ins Haus, welche sich niemand entgehen lassen sollte.

"Freedom Call" sind in der Szene eine bekannte Größe und feiern im nächsten Jahr Ihr 20 jähriges Jubiläum. Mit Ihrem melödiosem Powermetal ist die in Nürnberg gegründet Combo um Sänger Chris Bay nicht mehr wegzudenken. Freedom Call können auf ein großes Portfolio zurückgreifen und legen mit Ihrem aktuellen Album „Master Of Light“ auch wieder ein richtiges Brett hin. Live sind die vier Mannen allemal sehenswert und garantieren eine energiegeladene Show. Um es mit den Worten der Band auszudrücken „Metal is for everyone“!

Mit "Nitrogods" treten bei der Dynamite Night drei gestandene Rock & Roller auf, welche Ihren Stil auf eine Mischung von Motörhead und AC/DC festgelegt haben. Selbst bezeichnen Sie Ihren Stil als „No bullshit Rock & Roll“, was den Nagel auch durchaus auf den Kopg trifft. Wer Sänger und Bassist Oimel hört wird sich unweigerlich an Lemmy von Motörhead erinnern. Eine Kopie sind Nitrogods aber bei weitem nicht. Hiermit würde man den Jungs unrecht tun. Sie interpretieren Ihre Songs auf eine eigene Art und Weise welche Ihre Konzerte immer wieder zu einem Erlebnis machen.

Tickets gibt es in Crailsheim u.A. beim SV Ingersheim e.V. / Marc Müller, Down Under Musikbar, Hohenloher Tagblatt, Horst´s Bikershop Rockkneipe Peanuts. Nähere Informationen gibt es auch unter www.sv-ingersheim.de

Ansonsten natürlich bei allen bekannten Vorverkaufstellen.