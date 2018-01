× Erweitern http://www.traumundabenteuer.com/programm/martl-jung-e5-oberstdorf-meran-auf-klassischer-route-ueber-die-alpen-stuttgart-linden-museum/id-122.html alpen

Der wilde Pointe du Raz in der Bretagne liegt ebenso am Europäischen Fernwanderweg E5 wie Venedig. Martl Jung ist die klassische Route, die quer durch Frankreich, Süddeutschland und Österreich an die norditalienische Adria führt, schon mehrfach zu den verschiedensten Jahreszeiten und teilweise barfuß gewandert.

Er schätzt die Etappen von Oberstdorf über die Alpen nach Bozen wegen ihrer landschaftlichen Schönheit und alpinistischen Ansprüche. Neben der stark frequentieren Hauptroute zeigt sein neuer Vortrag Varianten, durch die sich interessante Alternativen und Ergänzungen ergeben. Dazu zählen die vom legendären Hüttenwirt Charly Wehrle geführte Simms-Hütte und die Parseierspitze, das wasserumtoste Zammer Loch und der Dr.Angerer-Höhenweg mit der Kaunergrathütte. Ein Abstecher über die Ötzi-Fundstelle ist bei guten Wetterbedingungen ohnehin Pflicht und auch die Gipfeltour über den vergletscherten Similaungipfel ist mit entsprechender Ausrüstung eine unvergessliche Bereicherung.

Live-Reportage mit Martl Jung

Veranstalter: Olaf Krüger

Vorverkauf: www.reservix.de / Vorverkaufsstellen

Nähere Informationen und weitere Live-Reportagen: www.traumundabenteuer.com