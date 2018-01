EAMES: THE ARCHITECT AND PAINTER (USA 2013 | Regie: Jason Cohn, Bill Jersey | 83 Minuten | FSK 0 | OmU) - Erzählt wird die Geschichte des bedeutendsten Designer-Ehepaares des 20. Jahrhunderts: Charles und Ray Eames. Ihre Experimente im Umgang mit geformtem Sperrholz waren Pionierleistungen, die innovativen Möbelentwürfe aus Formholz und Fiberglas stilbildend für das US-amerikanische Nachkriegsdesign. Nicht nur ihre funktionalen Möbel auch der umfassende Gestaltungsansatz von Ray und Charles Eames inspiriert bis heute Designer in aller Welt. Die Innovationskraft und Neugierde der Eames erstreckte sich in unterschiedlichsten Projekten auf die Bereiche Architektur, Bildende Kunst, Film, Foto sowie Industrie- und Möbeldesign.