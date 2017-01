24. Januar – 5. März 2017

In der Reihe Heimspiel des Schorndorfer Kunstvereines sind vom 24. Januar bis zum 5. März 2017 Werke der Schorndorfer Holzbildhauerin EBBA Kaynak und der 2011 verstorbenen Bildhauerin G. Angelika Wetzel zu sehen. In der Reihe ‚Gespräche über Kunst‘ befindet sich Eberhard Abele am Sonntag, 5. Februar 2017 um 17 Uhr im Gespräch mit EBBA Kaynak und Enzio Wetzel, dem Sohn G. Angelika Wetzels. Zudem hält Prof. Justus Theinert am Sonntag, 26. Februar 2017 um 17 Uhr einen Vortrag über ‚Synchronizität im künstlerischen Schaffen‘. Der Eintritt zu den Gesprächen über Kunst ist frei, beide finden in der Q Galerie für Kunst statt. Am Sonntag, 12. Februar 2017 findet um 15 Uhr eine Führung mit Dr. Beatrice Büchsel statt. Die Führung kostet 5 Euro inkl. Eintritt in die Galerie, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Künstlerinnen lernten sich in den 1980er Jahren über die Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart kennen. Die Freundschaft zwischen EBBA Kaynak und G. Angelika Wetzel wirkte sich auf ihre künstlerischen Tätigkeiten aus. Auch in kontaktarmen Phasen ihrer Freundschaft sind Parallelitäten in ihren Werken zu erkennen. Diese enge persönliche und künstlerische Beziehung veranlasste EBBA Kaynak, auch nach dem Tod G. Angelika Wetzels eine gemeinsame Ausstellung zu planen und wird in ‚Die Geburt der Venus‘ thematisiert. Exponate beider Künstlerinnen nehmen zueinander Bezug, schaffen dadurch Spannungen, tauschen sich aus.

G. Angelika Wetzel studierte von 1954 bis 61 unter anderem in Italien bei Emilio Greco und in Stuttgart bei H. Wildemann und P. Otto Heim Bildhauerei. Seit 1959 war sie freischaffend als Bildhauerin in Stuttgart tätig.

EBBA Kaynak studierte in Stuttgart bei Prof. Jürgen Brodwolf Bildhauerei, wo sie 1986 den Akademiepreis erhielt. Seit 1994 ist sie freischaffende Künstlerin.

Eine weitere Führung findet am Sonntag, 5. März um 15 Uhr statt. Die Öffnungszeiten der Q Galerie für Kunst Schorndorf sind Dienstag bis Freitag jeweils von 15-18 Uhr und Samstag und Sonntag von 11-17 Uhr.