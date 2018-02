Eberbach Ol'Star und Grandpa & the Chicks

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Angefangen hat das Ganze mit kleinen Auftritten als Straßenmusiker, um Spenden zu sammeln für caritative Zwecke. Am 3. März kommen Ol'Star und Grandpa & the Chicks im Kulturlabor Eberbach wieder zusammen.

Initiator dieser Auftritte war der kürzlich verstorbene Helmut „Struppy“ Rupp. Er verstand es seine musikalischen Weggefährten zu diesen Events zusammenzurufen - Straßenmusik ohne großen technischen Aufwand zu machen, sich und die Leut´ zu unterhalten.

Je öfter sie zusammenkamen - z.B. bei „Music for Ewwer“, mal zu Geburtstagen von Alterskollegen oder gerade mal an einer Straßenecke bei Feuer & Flamme - um so mehr fanden sie Geschmack am gemeinsamen Spielen der Musik mit der sie „groß“ geworden sind. Sie schöpfen daher aus einem überaus reichlichen Fundus an Beat-, Rock´n Roll- und Rock & Soul-Musik.

Es gibt keine „musikalische“ Begrenzung. Gespielt werden die Songs, die ihnen am Herzen liegen und die auf die sechs gestandenen Musiker in verschiedensten Bands über Jahrzehnte gewirkt und sie beeinflusst haben. Diese sechs Musiker sind:

Robert "Worschtl" Sauer -..git.

Dieter Uhrig - voc, bass

Willi Haas - voc, git,

Michael Laule - keys

Norbert Johann - voc, drums

Hans „Hannes“ Beier - keys

Die Bühne des Kulturlabors bietet der Band genau den Rahmen, in dem sie sich wohlfühlt: Kleine Bühne - enger Kontakt zum Publikum und dazu Musik von Rock´n Roll bis Rock & Soul zum Schwofen, Tanzen und sich Erinnern an die good times.

Was als spontane Aktion begann, hat Form angenommen -

- Eberbach Ol´star-Band -

"Grandpa & the Chicks" ist ein unplugged Projekt, das von der Sängerin Miriam Back

und dem Gitarristen und Mundharmonikaspieler Martin (Mertel) Jost im Jahre 2003

initiiert wurde.

Ursprünglich war vorgesehen mit wechselnden Begleitmusikern zu arbeiten, das in

der Anfangsphase auch geschah. Mittlerweile hat sich jedoch mit dem Klavierspieler

Mathias Hils eine feste Bandkonstellation etabliert, die mit der Sängerin Sandra Heim

und dem Bassisten Robert Sauer vor kurzem komplettiert wurde.

Für die Freunde der etwas ruhigeren Folk-, Pop- und Country-Musik werden

Stücke von James Taylor, Paul Simon, Crosby, Stills and Nash etc. eigeninterpretiert und

unplugged vorgetragen, wobei man viel Wert auf Gänsehaut-Feeling legt.