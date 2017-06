ebm-papst-Marathon

× Erweitern Laufevent Niedernhall

Die Nordic Walker sind wie üblich die ersten, die bereits samstags (9. September 2017, 15 Uhr) auf die sieben und zwölf Kilometer langen Strecken gehen. Sie kehren auf die angestammte Strecke zurück, die im vergangenen Jahr wegen der Flutschäden nicht begehbar war. Nach der Siegerehrung steigt zur Einstimmung auf den Sonntag ab 18:00 Uhr die Pasta Party, bei der die Läufer noch einmal ihre Energiespeicher auffüllen können.

Am Sonntag, 10. September 2017 herrscht dann wieder Hochbetrieb rund um das Sportgelände in Niedernhall. Um 8.30 Uhr warten die Marathon- und Duo-Marathon-Läufer auf den Startschuss. Sie laufen auf der neuen Strecke aus dem vergangenen Jahr, die für dieses Jahr weiter optimiert wurde. „Es kamen einige Leute auf uns zu, dass es schön wäre, durch die Weinberge zu laufen“, so Rennleiter Uwe Richlik. Also machte sich das Organisationsteam auf die Suche nach Möglichkeiten, diesen Teil auszuweiten. Jetzt geht es bis Büschelhof und dann erst nach Forchtenberg runter auf die Kochertalstraße. „Dadurch gibt es noch einen Berg mehr“, sagt Richlik. „Aber wir wollen den Läufern eine anspruchsvolle und spannende Strecke bieten und weniger Bestzeiten forcieren.“ Erst vier Kilometer später als im vergangenen Jahr treffen die Marathonis dann mit den Halbmarathon-Läufern zusammen.