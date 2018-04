× Erweitern Echoes of Swing

Mit ihrem neuen Album mit dem Titel „TRAVELIN“ feiern die ECHOES OF SWINGihr 20jähriges Band-Jubiläum. Ursprünglich 1997 aus einer spontanen und energie-geladenen Jam-Session hervorgegangen, traten die ECHOES OF SWINGerstmalig 1998 beim internationalen Jazz Festival in Ascona am Lago Maggiore auf. Die international besetzte Formation galt damals mit einem Durchschnittsalter von unter 30 Jahren als aufstrebende und zugleich schon erfahrene Band. Diese besteht aus zwei Bläsern, Schlagzeug und Piano. Die vier Musiker können es selbst kaum glauben, dass seither 20 Jahre vergangen sind. Das bedeutet 20 Jahre Freude am gemeinsamen Musizieren und vor allem 20 Jahre Teamwork in der unveränderten Besetzung. Dies ist eine in der Jazzgeschichte bisher selten erreichte Zusammenarbeit, auf diese die Musiker auch stolz sein können. Die wohl einzigartige, kompakte und wendige Formation erlaubt größte Flexibilität und bietet viel Freiraum für ein harmonisches Zusammenspiel. Die zeitgemäße Aufbereitung eines enorm abwechslungsreichen Repertoires und nicht zuletzt die humorvolle Moderation und spontane Bühnenpräsentation machten das Ensemble schon bald nach der Gründung zur gefeierten Attraktion vieler namhaften Festivals und etablierten ECHOES OF SWING an der Spitze der internationalen klassischen Jazzszene.