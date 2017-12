Echoes Performing the music of Pink Floyd

Pink Floyd – Giganten des Progressive- und Art-Rock, Architekten gewaltiger magischer Klanggebäude mit einzigartiger musikalischer Ästhetik, Zeremonienmeister bombastischer Live-Shows - ein Monolith im Strom der Rockgeschichte. Pink Floyd sind eine der größten Bands aller Zeiten und haben längst ihren Platz im Rock-Olymp gefunden.

Die Pink Floyd-Tributeband Echoes trägt das Erbe dieser legendären Band mit dem Ausnahme-Gitarristen und Sänger Oliver Hartmann (u.a. Avantasia, Rock Meets Classic) weiter. Echoes nehmen ihr Publikum mit auf eine höchst emotionale Reise zur dunklen Seite des Mondes, von "Ummagumma" über "Meddle", "Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here", "Animals" und "The Wall", bis hin zur Post-Waters-Ära. Und dennoch ist ein Echoes-Konzert kein Nostalgie-Tip. Vielmehr zeigt die Band mit immenser Spielfreude, Liebe zum Detail, druckvollem Sound und viel Respekt vor dem Original, dass die komplexe Pink Floyd-Epen heute noch genauso faszinierend und aktuell sind wie zur Zeit ihrer Entstehung - zeitlos eben.

Veranstalter: Vaddi Concerts GmbH in Kooperation mit der Stadthalle Balingen