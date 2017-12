Colin T. Dawson (Trompete), Chris Hopkins (Alto Saxophon), Bernd Lhotzky (Klavier), Oliver Mewes (Schlagzeug)

Echoes of Swing konzertieren seit nunmehr fast 20 Jahren in unveränderter Besetzung – ein in der Jazzgeschichte beinah beispielloses Teamwork.

Zwei Bläser, Schlagzeug und Piano. Diese einzigartige, kompakte und wendige Formation erlaubt größte harmonische Flexibilität und bietet Freiraum

für agiles, feinnerviges Zusammenspiel.