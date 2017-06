Echt jetzt?! Vom Suchen nach der Wahrheit

Eigenproduktion · 3. & 4. Klasse Charlottenschule Tübingen-Kilchberg

Stell dir vor, du sitzt mit anderen Menschen auf dem Boden einer Höhle. Ihr schaut alle auf die Rückwand der Höhle, denn Ihr seid gefesselt und könnt euch nicht herumdrehen. Dass es einen Höhleneingang gibt, wisst Ihr nicht. Eure Welt sind die Schatten an der Wand – und nun kommt jemand, der dich befreien will und behauptet, dies seien nur die Schatten derwirklichen Welt! Was würdest du tun? Würdest du mitgehen?

24 Kinder zwischen 8 und 11 Jahren haben sich mit Platons Höhlengleichnis beschäftigt und daraus ein Theaterstück für Zuschauer*innenab 8 Jahren entwickelt.

Spielleitung: Ulrike Tilke / Klassenlehrerin Maike Haim