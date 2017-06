Echt jetzt?! - Premiere

Willkommen zur neuen Sommershow und zur Premiere von "Echt jetzt?!" ; Frl. Wommy Wonder präsentiert einen neuen Mix aus Kabarett, Comedy, Travestie und Chanson mit Lachmuskelkatergarantie für Herz, Hirn und Zwerchfell, der auch dieschweren Themen der Zeit nicht scheut, insgesamt also "Unterhaltung mit Haltung"... und mit Echt jetzt?!"präsentiert Stuttgarts kompaktes Vorzeigefräulein voll Stolzdas 30. abendfüllende Programm. Echt jetzt? Echt jetzt! Mit ihrem Konzept ist Wommy in ihrem Genre eine Ausnahmeerscheinung: Parodien sind nicht ihr Ding, Look-alike schon gar nicht, Federkrägen wird man aus Prinzip nicht finden, und sie legt Wert auf den kleinen Unterschied zwischen "Cabaret" und "Kabarett" ("Beim einen hat man was auf dem Schädel, beim andern mehr im Schädel!"), insofern gibt's"Kabarett im Fummel" von einer Kunstfigur, die so authentisch ist, dass sie keine Kunstfigur mehr ist, in keine Schublade passt und daher gern mal aus dem Rahmen fällt – mit allen Ecken und Kanten (und körperlich auch mit Rundungen). Wommy ist echter als PUR und purer als ECHT, beleuchtet das Leben in all seinen Unzulänglichkeiten und nimmt dabei zur Freude des Publikums kein Blatt vor den Mund; "politisch korrekt" ist für sie ein Fremdwort, denn sie schaut dem Volk aufs Maul und scheut sich auch nicht, den Finger in die Wunden der Zeit zu legen und ein wenig Salz einzustreuen, das fördert schließlich nur den Heilungsprozess. Pointen werden nicht minutenlang vorbereitet, sondern prasseln im Stakkato auf das Publikum nieder, ohne dabei einen großen gesamten Spannungsbogen zu vernachlässigen, ihre satirisch überspitzten Geschichten sind aus dem Leben, ihre besinnlichen Chansons gehen unter die Haut – und alles ist aus eigener Feder und hört sich an wie selbsterlebt. Schreckliche Kindheitserinnerungen an Bundesjugendspiele und noch schrecklichere Schlager, von den wirklich schlechten Klamotten gar nicht erst zu sprechen: Wommy bringt ihr echtes und ihr fiktives Leben auf die Bühne, erzählt im lockeren Plauderton, was ihrer Meinung nach unbedingt erzählt gehört: Geschichten vom Miteinander und Lieder vom Nebeneinander, Plaudereien über Gott und die Welt, Gemeinsamkeiten zwischen Michael Jackson und Schiller – wirklich. Und wenn Wommy selber mal ein Päuschen braucht, wischt ihr Alter Ego Elfriede Schäufele in urschwäbischer Manier feucht durch und nimmt sich das vor, was Frl. Wonder verschweigt und denjenigen zur Brust, den Wommy nur anhimmelt. Echt jetzt? Echt jetzt .Wer sich überzeugen und begeistern lassen will: Im Sommer ist dafür Gelegenheit, das SpardaWelt Eventcenter beim Stuttgarter Hauptbahnhof bietet dafür mitseinem besonderen Ambiente und einer Sonderausstellung im Foyer den passenden Rahmen. Das Publikum sitzt ganz im Stil der klassischen Kabarettzeit an kleinen Tischen, und zu futtern gibt es natürlich auch. Dieses Mal in Kooperation mit "Tante Lenes Maultaschen" – nachhaltig, ökologisch, handgemacht, mit und ohne Fleisch, dazu Kartoffelsalat, Fleischküchle,Knabbereien und mannigfaltige, teils selbstgebraute Getränke, an denen die großen US-Konzerne so gar nix verdienen ("Schwäbisch first!"). Echt jetzt? Echt jetzt!! Bis 27. August spielt Wommy von Mittwoch bis Sonntag solo (an den Montagen und Dienstagen gibt es Sondershows unter dem Motto "Wommy trifft ...", die mit der aktuellen Show nichts zu tun haben), ab dem 28. August wird die Show von Schwester Bärbel unterstützt (Montag bis Sonntag).

