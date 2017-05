Echt sauber!

Günter Fortmeier (Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2016) verwöhnt uns auch in seinem neuen Soloprogramm wieder mit einem Feuerwerk an handgemachten Leckereien. Ob als Schattenspieler, Zauberer, Bauch- oder Handredner, die Vielseitigkeit seines komödiantischen Könnens ist verblüffend. Was

immer er uns vorsetzt, alles ist von leichter Hand serviert. "Ein Minimal-Theater mit großer Wirkung", so schreibt die Presse. Denn: vor Fortmeiers magischem "Händetainment" ist kein Zwerchfell sicher. Gönnen Sie sich also den Genuss dieses unwiderstehlichen Abends und Sie werden feststellen: Hände gut, alles gut!

Regie: Hilde Schneider