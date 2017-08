Echter PC oder Notebook, Tablet oder Smartphone?

Was ist das richtige für mich? Worin unterscheiden Sie sich? Wie komme ich ins Internet?

Immer mehr Gerätetypen gibt es, mit denen Privatpersonen mailen, im Internet surfen, Daten speichern, Fotos bearbeiten, telefonieren (und skypen). Was unterscheidet ein Tablet von einem PC oder Smartphone? Welche Bedienertechniken (Betriebssysteme) gibt es und worin liegen die Unterschiede? Der vhs-Leiter und Fachbereichsleiter, Bodo Müller, und die langjährige Dozentin Frau Krall erläutern an Hand der jeweilig vorliegenden Geräte, ganz praktisch und in einfachem Deutsch was Sie wissen müssen.