Eckart Hammer: Großvater sein

Großväter sind für ihre Enkel eine Brücke in die Welt, in einer sich immer schneller drehenden Gesellschaft der verlässliche Pol, in stürmischen Familienzeiten der Fels in der Brandung und auch so etwas wie Lehrmeister der Vergänglichkeit. Zugleich eröffnet das Großvater-Sein Männern eine zweite Lebens- und Entwicklungschance: Sie können neuen Lebenssinn und Erfüllung erfahren und das nachholen, was sie in der Beziehung zu ihren eigenen Kindern vielleicht versäumt haben. Die eigene Rolle als Großvater zu entdecken, zu gestalten und zu genießen – dazu ermutigt „Großvater sein“, das erste fundierte und umfassende Buch über Großeltern im Allgemeinen und Großväter im Besonderen von Eckart Hammer.

Prof. Dr. Eckart Hammer ist einer der führenden Sozialforscher zum Thema Männer und Alter und lehrt Gerontologie an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg.