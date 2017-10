Ecke Prenz (Berlin)

Beats, Instrumental, HipHop

Nur sehr selten erlebt man im Club so eine eklektische Rundfahrt durch Future Beats und HipHop aller Formen und Farben wie mit den Boys vom Corner. Breaque und V.Raeter sind ein ehrliches, eingespieltes DJ-Team, das HipHop in einem sehr ursprünglichen Sinn begreift. Der rote Faden: HipHop ist nicht, was du spielst, sondern wie du es spielst. Konsequent back to back, Song für Song. Spielfreude, Funk und Deepness sind die gemeinsamen Nenner, egal was passiert. Kompromisslos, mutig und mit dem unbedingten Willen, dem Publikum etwas Neues mitzugeben, hat sich das Duo eine eigene Identität erarbeitet – fernab gängiger Formeln und Formate und immer auf Augenhöhe mit dem Publikum. Das ist Ecke Prenz. Am 4. November im Kupfi - unterstützt an den 1210ern von Andi Tablez.