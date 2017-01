Eclat 12: SWR JetztMusik

Richard Barrett: everything has changed / nothing has changed für Orchester (2016)

Uraufführung

Johannes Schöllhorn: "va" d´après Massenet Expressions lyriques

für Stimme und 44 Instrumente (2016)

Uraufführung

Klaus Ospald: Más raíz, menos critura (Entlegene Felder III)

für Orchester, Solo-Klavier und 8 Stimmen (2016)

Uraufführung

Sarah Maria Sun, Sopran

Yukiko Sugawara, Klavier

SWR Vokalensemble

SWR Symphonieorchester

Leitung: Peter Rundel